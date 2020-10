Concerto a sostegno di Radio Onda d'Urto

ALESSANDRIA - Sabato 10 ottobre, per il concerto acustico a sostegno di Radio Onda d'Urto, suoneranno live, sul palco del Laboratorio Sociale di via Piave, Gab De La Vega, Nic Garrapetaros e Saraluce, tre musicisti bresciani, provenienti da diverse esperienze musicali che si sono messi a disposizione dell’iniziativa.

L'apertura porte è alle 20,30. L'inizio dello spettacolo è previsto alle 21, ingresso 7 euro - sarà possibile sostenere ulteriormente Radio Onda d'Urto lasciando un contributo economico aggiuntivo all'ingresso. I biglietti d'ingresso sono acquistabili il giorno stesso a partire dalle 20,30 presso il Laboratorio Sociale in via Piave 63..

L'evento si svolgerà in totale sicurezza. I posti a sedere saranno limitati a 60, il concerto che si svolgerà nella sala grande per garantire il distanziamento fra i posti a sedere. Il bar sarà operativo in uno spazio dedicato, differente dalla sala eventi. Sarà allestita un'area attrezzata esterna per potersi accomodare prima e dopo lo spettacolo (utilizzare le le mascherine quando si è al chiuso).