“A proposito di Donne...in emergenza”: prorogato il concorso letterario

ALESSANDRIA – A causa dell’emergenza Covid-19 e per raggiungere il maggior numero di interessati, la Consulta comunale Pari Opportunità, con l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune, nella riunione del 6 ottobre ha stabilito di estendere la data di consegna dei testi per la partecipazione al premio letterario nazionale A proposito di donne..in emergenza a martedì 10 novembre.

Il premio è tradizionalmente riservato a scrittrici e scrittori per passione e diletto e non per professione ed è nella logica di valorizzarne in modo concreto ed eloquente la partecipazione. Non sono ammessi racconti proposti da chi ha già partecipato a precedenti edizioni del concorso. I testi devono rispondere ai seguenti criteri: inediti e anonimi, scritti in lingua italiana, della lunghezza compresa tra i 5000 e i 6000 caratteri.

Per maggiori informazioni e/o delucidazioni: https://www.comune.alessandria.it/proroga-concorso-letterario-2020-a-proposito-di-donne-in-emergenza.