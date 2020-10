Ruba una felpa in corso Roma: bloccato e denunciato

ALESSANDRIA - I Carabinieri di Alessandria hanno denunciato per furto aggravato un marocchino 21enne senza fissa dimora, responsabile della sottrazione di una felpa del valore di 75 euro dall’espositore all’interno del negozio “Snipes” di corso Roma.

I Carabinieri, intervenuti su richiesta del personale del punto vendita, sono riusciti a bloccare il giovane in fuga nelle vie adiacenti, recuperando la refurtiva, restituita al legittimo proprietario.



I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Alessandria hanno denunciato per furto aggravato una 39enne di Fubine responsabile di avere sottratto dal supermercato “Esselunga” di corso Borsalino cinque bottiglie di superalcoolici del valore di circa 80 euro. Fermata dal personale di sorveglianza mentre stava cercando di allontanarsi dal punto vendita, dopo avere già oltrepassato le casse, è stata identificata dai Carabinieri, che hanno recuperato la merce restituendola al responsabile del supermercato.



I Carabinieri di Alessandria e Solero hanno denunciato rispettivamente un nigeriano 28enne senza fissa dimora e con pregiudizi di polizia - che controllato in centro è risultato avere un permesso di soggiorno scaduto e mai rinnovato - e un marocchino 27enne senza fissa dimora e con pregiudizi di polizia, risultato sprovvisto di permesso di soggiorno e qualsivoglia documento di identità. Nel corso della perquisizione personale, il marocchino è stato altresì trovato in possesso di una modesta quantità di hashish, posta sotto sequestro.