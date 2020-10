Over 40, Falleti e Borgotrebbia per lo scudetto

SESTO FIORENTINO - Buona la prima: inizia con una vittoria la 'tre giorni' di Manu Falleti e dell'At Borgotrebbia alla final four per il titolo italiano Over 40 a squadre.

L'alessandrina, che è capitana, insieme ad Anna Ferrari di Milano e Alice Canepa di Finale Ligure, ha debuttato oggi con un 3/0 al Tc Sesto Milano: in singolo i successi di Ferrari e Canepa, il terzo punto con il doppio Falleti - Canepa.

Domani l'avversario è Giannoccaro Monopoli, nella terza giornata il confronto con Giglio Rosso Firenze.

At Borgotrebbia ha vinto le ultime due edizione del campionato.