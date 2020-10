"Blindati in hotel, si esce solo per le tappe"

BRINDISI - "Da oggi siamo blindati in hotel". Massimo Rava, l'alessandrino team leader di Shimano, che garantisce l'assistenza tecnica neutra al Giro d'Italia, ha appena ricevuto un 'dispaccio' degli organizzatori. I toni sono perentori. "Data la situazione sanitaria sempre più grave, per salvaguardare lo svolgimeno del Giro -recita la nota - è estremamente importante e tassativo limitare qualsiasi movimento e occasione d'incontro".

Di fatto, finita la tappa tutti in hotel fino alla mattina successiva. "Ce l'hanno comunicato da poco - aggiunge Rava - Ogni uscita dall'hotel post tappa è da rifiutare e cancellare. Ne va della salute e del lavoro di tutti ,ci hanno sottolineato".

Prima del lockdown, all'Ua Tour negli Emirati Arabi, Rava era rimasto chiuso in hotel per la positività dei meccanici di una squadra. "Sono al quinto tampone in due settimane, chissà quanti ancora prima della fine del Giro".