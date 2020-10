Lecco - Alessandria: i protagonisti della sfida

ALESSANDRIA - Ottimizzare le energie per ottenere il massimo rendimento anche in gare ravvicinate: per questo domani, a Lecco, Gregucci potrebbe dosare diversamente il minutaggio per alcuni interpreti. Non in porta, dove Crisanto gioca la terza gara in otto giorni, mentre in difesa Macchioni, che ha tirato il fiato con l'Olbia, è pronto per dare il cambio a uno dei tre centrali e ci potrebbe essere spazio anche per Bellodi, che di tutti i nuovi è il più in condizione, in ritiro dal primo giorno con il Milan prima di vestire il grigio. In mezzo ballottaggio tra Suljic e Castellano e, a sinistra, può toccare a Rubin partire titolare. Davanti Corazza e Arrighini sono fissi, mentre Eusepi si prepara del derby con il Novara. Alle loro spalle Chiarello è in vantaggio su Di Quinzio e Frediani, per ora, si accomoda in panchina.

Nel Lecco ci sarà il debutto, in difesa, di Marzorati al posto di Merli Sali e, in attacco, Mastroianni per Capogna, per alzare il ritmo e la qualità della manovra. "Contro la squadra più attrezzata per la B", come sottolinea Gaestano D'Agostino. Padroni di casa con il 3-4-2-1: Bertinato: Marzorati, Malgrati, Capoferri; Celjak, Marotta, Bolzoni, Nesta; Iocolano, Mangni; Mastroianni.