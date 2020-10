Alessandria oltre quota 100. "Continuiamo a crescere"

ALESSANDRIA - Oltre 100 giocatori, "ma quasi ogni giorni abbiamo nuovi iscritti e bambini e ragazzi che si avvicinano al rugby". Soprattutto, come sottolinea Eugenio Baroni, presidente dell'Alessandria Rugby, "abbiamo di nuovo una squadra seniores sotto il cavalcavia, ai 'ferrovieri', dove batte il cuore della palla ovale alessandrina. Questa è una giornata magnifica". Lo pensa anche Ezio Zucconi, lo 'zio', padre storico del rugby in città. "Mi fate commuovere. Dico grazie ai ragazzi della dirigenza, perché hanno realizzato il mio sogno,riportare questo sport dove è nato quasi 75 anni fa".

Una festa speciale a L'Agricola, presentata da Stefano Venneri: c'è la nuova dirigenza al completo, con alcuni nuovi acquisti, ci sono le squadre, dai piccoli dell'Under 6 ai grandi della C2, passando per Under 8, 10, 12 e 14, oltre all'Under 16 e Under 18 nella franchigia Marengo con Lions Tortona, Novi e Le Tre Rose, "un progetto per tutta la provincia, per dare opportunità ai ragazzi e, anche, alle bambine. I nostri allenatori - insiste Baroni - sono prima di tutto educatori. Insegnano ai nostri giocatori i valori che sono preziosi nella vita".

Genitori scatenati, "si respira tutta la passione che ci unisce". Non potevano mancare anche gli 'old', i Barberans. "Per chi è over 42 e ha ancora voglia di 'farsi male' e divertirsi in campo, le nostre porte sono aperte - insiste il presidente della squadra, Giovanni Grattarola - Per tutti". Basta imparare il grido di battaglia, "Barberans, Barberans olé. La buta, la buta, la buta".

A quando i campionati? "Siamo ancora in attesa di una data, dal comitato regionale. I nazionali inizieranno il 15 novembre, potrebbe essere il debutto anche per noi - sottolinea il ds Diego Baldovino - Abbiamo una grande voglia di giocare".