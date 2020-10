L’odissea della settima arte: al via il corso di Storia del cinema

ALESSANDRIA - L’Associazione di cultura cinematografica e umanistica La Voce della Luna, in collaborazione con Fic (Federazione Italiana Cineforum) e libreria Mondadori propone, a partire da venerdì 2 ottobre in orario 18.30-20.30, 15 appuntamenti per raccontare la storia del cinema mondiale attraverso le sue scoperte e innovazioni, narrative e di stile, dagli albori sino ai giorni nostri, con esempi tratti dalle opere più significative.

Gli incontri (declinati in tre cicli da cinque incontri ciascuno), della durata di due ore circa, si svolgeranno con cadenza quindicinale presso la libreria Mondadori in via Trotti 58.

La frequenza al corso è subordinata all’iscrizione: il numero di partecipanti sarà limitato, a causa delle regole sul distanziamento prescritte dall’emergenza sanitaria in atto. Sino a che i partecipanti non prenderanno posto in sala si renderà necessario l’uso della mascherina. Si rilascia attestato di partecipazione.

Conduce Barbara Rossi, critico cinematografico, media educator, giornalista pubblicista.

Primo ciclo di incontri:

Nascita del cinema Il sogno hollywoodiano L'età dell'oro del mondo del cinema L'arrivo del sonoro Cinema del Dopoguerra

Per informazioni, costi e iscrizioni: lavoce.dellaluna@virgilio.it, libreria@mondadorialessandria.it.