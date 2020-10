Grigi, domani firma Frediani

ALESSANDRIA - "Stiamo completando la rosa e siamo attenti a tutte le opportunità e le situazioni interessanti". Così Gregucci dopo Cosenza. L'opportunità chel'Alessandria ha colto si chiama Marco Frediani, classe 1994, proprietà Parma, con cui il ds Fabio Artico ha raggiunto l'accordo e domani ci sarà l'annuncio.

Ala sinistra, che può giocare anche a destra, Frediani è un esterno offensivo duttile e, anche, una seconda punta o il vertice di un tridente. Nell'ultima stagione in prestito alla Sambenedettese, romano di nascita e cresciuto nel vivaio della Roma, in carriera ha giocato a L'Aquila, Pisa, Ascoli, Ancona (8 gol nella sua migliore annata), Parma in B, Ternana e San Benedetto, con 21 presenze e 5 reti.