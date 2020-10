Castellazzo: sei nuovi contagi, dieci in quarantena

CASTELLAZZO - Da molte settimane non si erano registrati più contagi a Castellazzo.

In queste ultime ore, però, l'amministrazione comunale ha comunicato sei nuovi casi di positività al Covid 19. "Sono in tre nuclei familiari, fra cui quelli di due fratelli: i tamponi hanno dato esito positivo, come ci è stato notificato dall'Asl - spiega il sindaco Gianfranco Ferraris - Le persone attualmente in quarantena sono 10. La situazione, comunque, è sotto controllo, anche se si raccomanda sempre di attenersi alle regole sul distanziamento e indossare i dispositivi di protezione".

Dall'inizio dell'emergenza 628 castellazzesi hanno effettuato il tampone, pari al 14 per cento della popolazione, e 488 sono risultati negativi. Da marzo a oggi 26 le persone, residenti in paese, decedute.