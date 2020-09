Coronavirus: un nuovo contagio in provincia. Su i ricoveri in Piemonte

ALESSANDRIA - Un solo nuovo contagio in provincia oggi secondo l'Unità di crisi regionale per il coronavirus, che 'toglie' anche 2 guariti dal computo complessivo.

Sono 2, invece, i decessi in Piemonte, con il totale che sale a 4.163 (681 Alessandria, 256 Asti, 209 Biella, 401Cuneo, 379 Novara, 1839 Torino, 225 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte).

I positivi salgono a 35.232 (+100 casi di cui 63 asintomatici. Dei 100 casi, 30 screening, 43 contatti di caso, 27 con indagine in corso I casi importati sono 1 su 100): 4376 Alessandria, 1984 Asti, 1125 Biella, 3431 Cuneo, 3304 Novara, 17.608 Torino, 1672 Vercelli, 1216 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 296 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 220 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 12 (+0 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 193 (+13 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2527. I tamponi diagnostici finora processati sono 714.369 di cui 396.001 risultati negativi.

Infine, i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 27.973 (+55 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3444 (-2) Alessandria, 1633 (+0) Asti, 878 (+2) Biella, 2718 (+7) Cuneo, 2555 (+5) Novara, 14.221 (+36) Torino, 1309 (+7) Vercelli, 1019 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 196 (+0) provenienti da altre regioni.

Altri 364 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.