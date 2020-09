In Cittadella, per scrivere la storia

ALESSANDRIA - Città dei Grigi? Sempre. Città delle biciclette? Una identità ritrovata. Ma Alessandria è, anche, la città della pallavolo, che negli anni Sessanta ha conquistato la massima serie. Lo scudetto sfiorato nel 1946 e 1947 dall'Enal Borsalino, poi la nascita dell'Alessandria Volley Ball Club, sempre con Franco Benzi 'regista', tecnico e dirigente, nel 1967 la conquista della massima serie, negli anni Settanta molte stagioni in A2, anche la B1 con i maschi negli anni Novanta, poi la discesa e la ripartenza.

L'anno della svolta è il 2016: non più tante piccole realtà divise, ma un unico soggetto, Alessandria Volley, per riconquistare un ruolo di primo piano nella pallavolo regionale. Soprattutto con le ragazze, ma da un paio di stagioni anche con i maschi: come sei decenni fa, il capoluogo prova a scrivere di nuovo un capitolo importante. Partendo dalla C femminile e dalla D maschile, per crescere e collocarsi di nuovo nello scenario nazionale, da cui Alessandria, città dei pallavolisti (Ernesto Pilotti e Pier Paolo e Matteo Martino) e delle pallavoliste manca da un po' di anni. La sfida parte dalla Cittadella, luogo simbolo di Alessandria, scelta per la presentazione. "Qui si è scritta la storia, da qui noi incominciamo una nuova vita, dopo mesi senza campo, in cui, però, non ci siamo mai fermati. Il sorriso e l'entusiasmo delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi è la nostra forza - sottolinea il presidente Mauro Bernagozzi - Gli allenatori e le allenatrici mi raccontano che non vorrebbero mai uscire dal campo e chiedono anche solo un quarto d'ora in più di gioco: per noi è il regalo più bello. Sarà una stagione complicata, ma siamo pronti ad affrontare le difficoltà, perché siamo un grande gruppo, che non molla mai". Lo dice anche il motto, "Never give up". Lo dicono i numeri, 16 squadre tra femmine e maschi. Lo dice uno staff tecnico potenziato con nuovi innesti. Lo racconta, nei dettagli, il presidente Mauro Bernagozzi (intervista Bernagozzi).

Il progetto cresce

Ad Alessandria sono arrivati anche dagli Stati Uniti per giocare: con la maglia della Vbc pure John Kessel, celebre componente della squadra di Denver, poi allenatore e, oggi, dirigente, dell'Usav, ente che organizza le spedizioni olimpiche della nazionale americana e promuove la pallavolo nell'America del Nord. L'Alessandria Volley è ben radicata sul territorio: anche dopo la rottura con Casale, e la scelta di Gavi di fare cammino comune con Novi, il progetto Evo Volley continua. Anzi, si allarga: oltre ad Alessandria, le conferme di Derthona, Sale e Felizzano e la novità Castellazzo. "Vogliamo essere un riferimento per il territorio, le sinergie creano nuove opportunità e avere due prime squadre - aggiunge il direttore tecnico, Massimo Lotta - significa offrire anche un traguardo per chi si avvicina alla pallavolo". L'S3 Accademia Alessandria Volley (l'ex minivolley) unisce femmine e maschi. A livello femminile le squadre sono Under 12 e Under 13 territoriale, Under 13 Eccellenza territoriale, Under 15 territoriale, Under 17 territoriale, Under 17 Eccellenza territoriale e Prima Divisione e Under 19 Eccellenza territoriale, oltre alla C. Nel maschile tre squadre giovanili (Under 13, 15 e 17), tutte nei campionati territoriali, la Prima Divisione e la D. Solo per C femminile e D maschile, però, la Federazione ha comunicato la data d'inizio dei campionati, il 7 novembre. Per l'attività giovanili non ci sono ancora ufficialità, ma, come spiega Lotta, gli allenamenti sono ripresi da settimane, in palestra per essere pronti al debutto, appena sarà certa la programmazione federale. (intervista Lotta)

Dalla A al Palacima

Per lanciare Alessandria anche a livello maschile è arrivato un tecnico che porta in dote il suo bagaglio di esperienza come giocatore, anche nella massima serie, e, soprattutto, un percorso fatto ad Alba, dalla D alla B, che la società del capoluogo vorrebbe imitare. Per questo si è affidata da Davide Giannitrapani, conquistato proprio dalla possibilità di scrivere una nuova pagina. "I numeri non sono ancora alti a livello maschile, ma è un terreno molto fertile - racconta il nuovo coach - Soprattutto, oltre al programma della società, vedo tanta energia e determinazione nel gruppo. Le basi sono buone, la costruzione spetta a noi". Fra le novità della stagione anche la doppia sede di gioco e allenamento, CentoGrigio e il Palacima, in 'condominio' con il basket. "Al palazzetto le prime squadre - aggiunge il presidente Bernagozzi - ma giocare nel palazzo dello sport della città sarà anche un premio per le formazioni che si metteranno in evidenza con i risultati". (intervista Giannitrapani)