Visite guidate alle Sale d'Arte

ALESSANDRIA - Per le Giornate Europee del Patrimonio che si terranno il 26 e 27 settembre nei luoghi della cultura statali e non statali sul tema “Imparare la vita”, CulturAle Costruire Insieme parteciperà con l’apertura straordinaria diurna e serale delle Sale d’Arte di via Machiavelli 13, sabato dalle 15 alle 23 ininterrotamente.

Per tutta la durata dell’apertura sarà possibile essere accompagnati dai ragazzi del Servizio Civile Nazionale che effettueranno la visita guidata del percorso museale con Le stanze di Artù, Giovanni Migliara, Lady Be e in particolare l’ultima mostra inaugurata, Angelo Morbelli, artista del territorio alessandrino che ha ricevuto consensi ed apprezzamenti a livello nazionale quale protagonista della pittura di fine Ottocento ed inizio del secolo successivo.

Non sarà necessaria alcuna prenotazione, gli ingressi e le visite guidate, (contingentati nel rispetto delle norme anti Covid) saranno a titolo gratuito per tutti i visitatori.

Domenica 27 settembre verrà mantenuta l’apertura ordinaria delle Sale d’Arte dalle 15 alle 19.