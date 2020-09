Al Mercato Coperto il cooking show “Facciamo insieme le marmellate”:

ALESSANDRIA - Il ritorno dell’emergenza Covid spinge il fai da te casalingo. Il fenomeno sarà analizzato e mostrato sabato 26 settembre, nel Mercato Coperto di Campagna Amica in via Guasco, dove, dalle 9 alle 13, rispettando le regole anti contagio, verranno svelati i segreti del fai da te con dimostrazioni pratiche per non sbagliare, dalla preparazione di passata di pomodoro alle marmellate di frutta fino ai sottoli e ai sottaceti.

Stefania Grandinetti, cuoco contadino e volto noto di molti programmi televisivi, titolare dell’Agriturismo Le Piagge di Ponzone, organizzerà il cooking show Facciamo insieme le marmellate durante il quale verranno svelati trucchi del mestiere e dati suggerimenti per valorizzare al meglio la frutta e verdura a chilometro zero nei vasetti.

“Il ritorno di comportamenti virtuosi come la preparazione delle conserve fatte in casa è l’unico aspetto positivo della crisi a tavola per un ritorno all’autoproduzione di alcuni cibi secondo una tradizione del passato che sembrava destinata a perdersi. Riscoperta nei giorni di lockdown, è tornata di grande attualità anche a fronte dei ripetuti scandali alimentari e all’esigenza sempre più urgente di ottimizzare i bilanci familiari – hanno affermato il presidente e il direttore di Coldiretti Alessandria Mauro Bianco e Roberto Rampazzo -. Un modo per garantirsi un’alimentazione più genuina e naturale, ridurre gli sprechi e risparmiare in tempo di crisi, con una maggiore attenzione rispetto al passato riservata alla scelta delle materie prime, meglio se acquistate direttamente nei mercati di Campagna Amica”.

La preparazione più radicata nella tradizione è quella della trasformazione del pomodoro, non meno diffusi i sottoli, i sottaceti e le immancabili marmellate: un’opportunità per utilizzare frutta molto matura che si può acquistare a cassette a prezzi convenienti, contribuendo ad evitare sprechi.