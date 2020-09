“Cara Professoressa": Beppe Casales al Laboratorio Sociale

ALESSANDRIA – Sabato 26 settembre sul palco del Laboratorio Sociale di via Piave Beppe Casales porta in scena Cara professoressa, uno spettacolo sulla scuola pubblica nato dall'esperienza personale dell'autore, dai racconti delle nipoti, in età scolare, e dalla lettura di Lettera a una professoressa di Don Milani e i ragazzi della Scuola di Barbiana, che affronta alcuni nodi che dagli anni '60 ad oggi non sono ancora stati sciolti. Una scuola che continua ad essere “un ospedale in cui si curano i sani e non i malati”, in cui la possibilità di crescere e dare autonomia e identità ai ragazzi e alle ragazze non è realizzata, una scuola nella quale non mancano le disuguaglianze.

Il costo del biglietto, acquistabile il giorno stesso a partire dall'apertura delle porte alle 20,30 direttamente in via Piave 63, è di 7 euro. Lo spettacolo inizierà alle 21.

L'evento si svolgerà in totale sicurezza. I posti a sedere saranno limitati a 60 e lo spettacolo si terrà nella sala concerti grande per garantire il distanziamento fra i posti a sedere. Il bar sarà operativo in uno spazio dedicato, differente dalla sala eventi. Sarà allestita un'area attrezzata esterna per potersi accomodare prima e dopo lo spettacolo.