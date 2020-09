Confindustria presenta il progetto “Digital Buyer China”

ALESSANDRIA - Alle imprese interessate all’export e alle opportunità commerciali in Cina è dedicato il webinar Road to China, videoconferenza di presentazione del progetto congiunto di Confindustria Alessandria e Confindustria Cuneo “Digital Buyer China”, una piattaforma di business matching per incontrare buyer e professionisti cinesi.

Durante il webinar, che si terrà mercoledì 23 settembre alle 11, le aziende approfondiranno la conoscenza del mercato digitale cinese, e si illustrerà il progetto “Digital Buyer China” organizzato da Confindustria Alessandria e Confindustria Cuneo con la Camera di Commercio di Cuneo, e in collaborazione con ChinaEU e Netcomm, rivolto a sostenere le aziende del territorio e a favorirne il rilancio. Interverranno Claudia Vernotti (Director ChinaEU) sul tema”Il mercato cinese e le opportunità per le imprese italiane”, e Giulio Finzi (Senior Partner Netcomm) che presenterà il progetto Digital Buyer China.

Il webinar “Road to China” è la prima tappa del progetto, alla quale seguiranno la formazione online sul digital marketing per il mercato cinese, un workshop tecnico online sull’utilizzo della piattaforma, e in conclusione incontri online con i buyer cinesi. La partecipazione al webinar per le imprese associate è libera, previa iscrizione telematica www.confindustria.al.it.