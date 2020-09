A Palazzo Cuttica il concerto dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio Vivaldi

ALESSANDRIA - Giovedì 24 settembre alle 18 nel cortile di Palazzo Cuttica (entrata da piazza Duomo) si terrà il concerto dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio Vivaldi diretta da Marcello Rota.

In programma Valzer n.2 da Suite jazz di Shostakovich, Lo schiaccianoci – Suite dal balletto op.71a di Tchaikovsky e Pierino e il lupo – Fiaba musicale op. 67 per voce recitante e orchestra di Prokofiev con Enrico Beruschi, voce recitante.

In conformità alle vigenti disposizioni sullo spettacolo dal vivo, i posti sono limitati (prenotazioni online a questo link) la procedura di prenotazione non garantisce la possibilità di accesso, ma consente la formazione di una lista di priorità. In caso di maltempo l’accesso allo spettacolo non sarà possibile).

Chi non riuscirà a essere presente fisicamente, potrà comunque partecipare, collegandosi al canale YouTube ‘Conservatorio Vivaldi Alessandria’: il concerto verrà trasmesso in live streaming.