Dopo il restauro all'organo tornano i concerti alla chiesa Carmine

ALESSANDRIA - La chiesa del Carmine di via Guasco custodisce un pregevole organo opera della ditta Marin di Genova-Bolzaneto, costruito nel 1962 con i contributi per i danni di guerra perché nel corso dell'ultimo conflitto mondiale uno spezzone incendiario precipitò proprio sull'organo danneggiandolo gravemente. Lo strumento incorpora buona parte del canneggio del precedente organo Lingiardi del 1885.

Recentemente la parrocchia ha voluto procedere ad una manutenzione straordinaria per riportare lo strumento alla piena fruibilità sia liturgica che concertistica, per cui dopo molti anni la Stagione di concerti degli Amici dell'Organo farà nuovamente tappa in questa chiesa domenica 20 settembre alle 16, con un concerto dell'organista svizzero Olivier Eisenmann, noto a livello mondiale. Il concerto è stato organizzato nel quadro della nota manifestazione "Gagliaudo tra i mercanti"

Il programma è incentrato principalmente sul repertorio ottocentesco e del primo Novecento e comprende pagine di autori celeberrimi quali Mendelssohn e Franck, oltre a brani di Georg Muffat, Fanny Mendelssohn-Hensel. Otto Olsson ed altri.