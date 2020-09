Al Settembre castellazzese serata dialettale

CASTELLAZZO BORMIDA - La Soms e la Pro Loco propongono per martedì 15 settembre, alle 21 al Centro Comunale Polifunzionale in piazzale 1° Maggio, un appuntamento dialettale, Ricordando la fera d’na vota e chi cum uarda da lalaut. La manifestazione, presentata da Mauro Remotti, vedrà la partecipazione degli amici dell’associazione Alessandria in Pista e personaggi locali. La serata sarà allietata dal coro de I Uataron e dalla proiezione d’immagini a cura del Foto Club Gamondio.