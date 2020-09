Grigi, con l'Albinoleffe la prima volta senza gol

ALESSANDRIA - Nessun gol nel primo test di categoria per l'Alessandria, al termine della settimana più pesante, quando ne mancano due al debutto in campionato (gironi e calendari attesi dopo il 16). Con l'Albinoleffe, alla Michelin, 0-0 nella gara del debutto (nella ripresa) di Scognamillo, ancora senza Celia (febbre) e con Parodi out per affaticamento. Esordio stagionale per Arrighini, che al 23' impegna Savini nell'azione più pericolosa: il portiere respinge corto il diagonale dell'attaccante, poi si supera sulla conclusione ravvicinata di Corazza. Da segnalare due buone conclusioni di Di Quinzio (20', vicino all'incrocio) e Suljic (parata), nel finale Pisseri blocca il piazzato di Nichetti. Nella ripresa molti cambi: una opportunità, al 13', per Chiarello, fuori di poco, e al 42' una ottima chiusura di Scognamillo, in angolo, su Piccoli.

ALESSANDRIA: Pisseri (24'st Crisanto); Prestia (10'st Scognamillo), Cosenza, Macchioni; Casarini (37'st Podda), Suljic (27'st Gerace), Castellano (44'st Suppa), Rubin (10'st Chiarello); Di Quinzio (10'st Gazzi); Corazza (10'st Eusepi), Arrighini (27'st Poppa). All.: Gregucci

ALBINOLEFFE: Savini; Petrungaro (28'st Berbenni), Cerini, Mondonico, Canestrelli (12'st Riva), Gusu; Piccoli, Nichetti, Galeandro (35'st Ghezzi); Cori (16'st Calì), Tomaselli (16'st Gabbianelli). All.: Zaffaroni