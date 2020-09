'Grazie a Volare nuove attrezzature per lo sport al Borsalino'

ALESSANDRIA - "Adesso possiamo davvero dire di aver vinto il campionato". Gianluca Cosentino e Giuseppe Bianchi hanno in mano un grande assegno: 1000 euro per l'Unità spinale del 'Borsalino', "la nostra seconda casa: è un grande risultato, voluto da tutti come atto finale degli 'italiani' assoluti di tennis in carrozzina".

Alla consegna è intervenuto il direttore generale dell'Azienda ospedaliera, Giacomo Centini. "È importante realizzare cose belle insieme: con l'aiuto e la sensibilità di Volare potremo aggiungere nuove dotazioni, anche per lo sport, in questo centro che è una eccellenza e un riferimento a livello nazionale". Le nuove attrezzature - spiega Luca Perrero, dirigente della medicina fisica e della neuroriabilitazione, "saranno scelte insieme a Luca e Giuseppe: lo sport è terapia in una prima fase, ma è anche integrazione e aiuto a ripartire".

Dal dottor Marco Polverelli, direttore di dipartimento, un augurio e una speranza, "che il tennis in carrozzina, e Volare, facciano da traino per altre discipline e altre società sportive". Significativo che la cerimonia, alla presenza di Emilio Ursino presidente Rotary, Paolo Berta e delle associazioni e dei volontari che hanno collaborato (Alpini, Anteas Trasporto Amico, Protezione Civile), sia avvenuta nella sala che ospita il nuovo corso di laurea in fisioterapia.