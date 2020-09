"Sono un difensore aggressivo, cerco il contatto"

ALESSANDRIA - Per il debutto di Stefano Scagnamillo al Moccagatta c'è anche il presidente, Luca Di Masi. "Trattativa complicata - spiega il difensore italo - russo (è stato adottato da una famiglia italiana) - perché a Trapani non c'era un riferimento sicuro. Ma io ho sempre voluto i Grigi. So che ci sono stati altri interessamenti, io ho Alessandria e, finalmente, ieri abbiamo definito l'accordo".

Si definisce un difensore duttile, "modulo a 3, o a 4, mi adatto. Centrale di destra, anche a sinistra. Aggressivo? Mi piace il contatto, lo cerco. L'attaccante non deve passare".

Come si vince un campionato di C? "Per me è la prima volta nel girone Nord. Però credo che la regola valga per tutti: mai mollare, anche quando si è primi. Mai sentirsi sicuri o arrivati".