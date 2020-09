Investe il collega, muore dipendente della Riccoboni

SEZZADIO - Stava facendo retromarcia dopo aver fatto rifornimento al camion, e non si è accorto del collega. L'urto è stato fatale per un senegalese di 63 anni, residente a Parma: l'uomo è morto per le gravissime ferite riportate nell'impatto.

Sul posto, nel cantiere della discarica della Riccoboni, sono intervenuti i Carabinieri di Sezzadio e di Acqui Terme, oltre ai tecnici dello Spresal. L'autista del furgone, anche lui un operaio della Riccoboni, ha 55 anni, abita a Parma. La sua posizione è al vaglio della magistratura, bisognerà infatti definire la dinamica dell'incidente.

Gli inquirenti stanno sentendo i testimoni.