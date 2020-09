L'Anpi presenta "Noi Partigiani" e "La Repubblica Inquieta"

ALESSANDRIA - “Malgrado le oggettivi difficoltà, tuttavia non intendiamo rinunciare completamente alla Festa provinciale dell’Anpi, anche per il ruolo di orientamento e dibattito che l’Associazione nazionale Partigiani si è assunta in merito al quesito referendario del prossimo 20 settembre”: per queste è in programma un incontro pubblico per la presentazione della raccolta delle testimonianze, rilasciate anche da partigiani/e della nostra provincia e contenute nella pubblicazione Noi Partigiani curata dai giornalisti Gad Lerner e Laura Gnocchi , edita da Feltrinelli.

L’evento, che si terrà mercoledì 16 settembre alle 18 alla Casa di Quartiere di via Verona 116, sarà condotto dallo storico Giovanni De Luna il quale intreccerà le vicende della Resistenza con il suo saggio La Repubblica inquieta, anch’esso edito da Feltrinelli e che ha presentato le testimonianze partigiane lo scorso 25 aprile su Rai 3.

Saranno presenti all’incontro e porteranno il loro contributo la presidente nazionale Anpi Carla Nespolo e Pasquale Cinefra, presidente provinciale onorario.