Stazione: il Comune delibera l'acquisizione dell'area parcheggio

ALESSANDRIA - La Giunta comunale ha approvato una delibera per l’acquisizione dell’area di parcheggio di via Tiziano. L’area, di circa 20 mila metri quadri, è inserita in un contesto più ampio di proprietà di FS Sistemi Urbani da circa vent'anni e dal gennaio scorso sono state avviate le trattative per l’acquisizione dello spazio, nell’ambito di un più generale progetto di riqualificazione dell’intera area intorno alla stazione ferroviaria e ai giardini pubblici.

L’atto di acquisto sarà stipulato entro fine anno per un importo complessivo pari a 1.525.000 euro, più gli oneri fiscali di legge, che sarà finanziato da risorse proprie dell’Ente, senza indebitamento con istituti di credito e/o cassa depositi e prestiti, derivanti dal Decreto crescita. La delibera seguirà ora il suo iter amministrativo che si concluderà con il passaggio in Consiglio Comunale.

“Dopo il blocco delle attività legate all’emergenza sanitaria abbiamo ragionato su quali potessero essere le priorità da attuare per far ripartire la città - ha commentato il sindaco, Gianfranco Cuttica di Revigliasco -. Ne è scaturito un ampio intervento che ha trasversalmente toccato tutti i settori di competenza della Amministrazione Comunale e che abbiamo denominato manovra AL VIA. Tra le diversi priorità che ci siamo dati, come il nuovo ponte sul Bormida per esempio, abbiamo inserito anche la conclusione dell’iter di acquisizione di questa area, ritenendola un'azione strategica e qualificante per la riorganizzazione di un’area più vasta. Avere nelle nostre disponibilità questo spazio è fondamentale per avviare un processo di razionalizzazione e normalizzazione della vita della città, laddove il servizio pullman, correlato ai servizi ferroviari, finalmente avrà una sua reale comodità per gli utenti, evitando, tra le altre cose, il congestionamento dell'area prospiciente alla stazione”.

“Ho avviato personalmente le trattative con FS Sistemi Urbani per l’acquisizione di questo spazio che il Comune da tempo cercava di acquisire e che, tuttora e da anni, è uno spazio chiuso e ricoperto di erbacce. Ringrazio quindi FS Sistemi Urbani per aver preso la decisione di cedere al Comune l’area in questione – ha commentato il vicesindaco e assessore all’Urbanistica, Davide Buzzi Langhi –. L’area sarà utilizzata per un terzo come terminal bus dove si attesteranno gli autobus cittadini, provinciali e turistici e per due terzi a parcheggio di uso pubblico. Avremo la possibilità di realizzare postazioni coperte per le biciclette. Inoltre saranno realizzati stalli per auto elettriche con colonnine per la ricarica. La creazione di un Terminal Bus consentirà una migliore razionalizzazione dei servizi con una più immediata e facilitata azione di trasbordo treno-autobus. I nuovi posti auto saranno circa 400, anche’essi funzionali alla stazione ferroviaria e, di fatto, favoriranno l’utenza che avrà a disposizione uno spazio di sosta certo, sia per brevi periodi sia per periodi più lunghi, liberando molti spazi occupati nelle vie limitrofe”.

“Questo atto si inserisce in un contesto più ampio di riqualificazione di un’area centrale e strategica della nostra città – ha concluso l’assessore al Patrimonio, Giovanni Barosini -. Si sta perfezionando, infatti, l’iter amministrativo per la concessione trentennale dell’immobile ex-Cangiassi all’interno dei giardini pubblici: l’immobile verrà restituito alla comunità come un pezzo della sua storia e per questo non possiamo che ringraziare il giovane imprenditore che sta manifestando coraggio e intraprendenza. Nell’area sono state già implementate le telecamere per la videosorveglianza sia nel lato del laghetto, sia nella zona di corso Crimea. La palazzina dell'ex acquedotto, rientrata nella nostra disponibilità, è stata assegnata al Comando di Polizia Municipale che attiverà un presidio di controllo del territorio, una volta implementato l’organico. La creazione di un ufficio di informazione turistica, all’interno dell’area acquisita, sarà il punto di arrivo di questo primo percorso che da tempo la nostra amministrazione ha avviato”.