Buon compleanno “Bobo” all'Isola Ritrovata

ALESSANDRIA - Tutti lo conoscono come ideatore di Bobo e Sergio Staino, che nel suo percorso ha svolto diverse attività, al suo personaggio riconosce di identificarsi.

Sabato 12 settembre, per festeggiare il suo ottantesimo compleanno, Staino sarà ospite dell'Isola Ritrovata di via Santa Maria di Castello. L’evento è ideato e coordinato dal presidente Ezio Poli con la collaborazione dei soci e in particolare di un nutrito gruppo di cantautori che eseguiranno ciascuno un paio di pezzi del repertorio di Francesco Guccini.

Al doppio compleanno, di Staino e dell’Isola Ritrovata (posticipato a causa della pandemia), si aggiunge per la mostra di disegni originali di Staino, Vauro, Contemori, Cavezzali e Ghiribelli nella sala d’arte Studio !02 in via Verona, con vernissage previsto per le 16,30.

Verso le 17,30 in via Santa Maria di Castello 8, sul palchetto dell’Isola Ritrovata si avvicenderanno Federico Sirianni, Max Manfredi, Carlo Pestelli, Paolo Archetti Maestri, Stona, Marco Spiccio, Daniele Gennaro, Tiberio Ferracane, Mirco Toscano, Mirco Farinello, Fabio Caucino, Tosches, Fabrizio Zanotti, Cristiano Mussi; atteso anche il giornalista e cantautore Paolo Pasi.

Essendo a conoscenza dell’evento AleComics 2020 che proprio sabato 12 e domenica 13 renderà viva la Cittadella, il festeggiato ha manifestato il desiderio di immergersi in quel mondo.