Celia resta grigio, per il secondo anno

ALESSANDRIA - La fascia sinistra è completata: il ds Fabio Artico ha ottenuto dal Sassuolo la conferma del prestito (trasferimento a titolo temporaneo)di Raffaele Celia. L'esterno, classe '99, torna dopo una buona stagione, 24 presenze e due reti, le prime da professionista.

Il terzino sinistro, che gioca anche da quinto, era corteggiato dalla B, in particolare dal Venezia,e dalla C (Bari), ma la trattativa con l'Alessandria, come anticipato su questo sito, già da sette giorni ha avuto sviluppi e accelerazioni che hanno portato alla firma di oggi.

Si profila un bel duello con l'esperto Rubin per la maglia da titolare: l'operazione conferma la determinazione, della società grigia, di raddoppiare gli interpreti di ogni ruolo.

Celia è già ad Alessandria, ma per i tempi imposti dai tamponi, non sarà disponibile domani sera contro la Sampdoria.