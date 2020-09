Gironi e calendario? L'attesa continua

ALESSANDRIA - Il 9 settembre i gironi, il 10 i calendari. Ma non sarà così: per la serie C l'attesa si prolunga, anche se il via al campionato è confermato per il 27 settembre e, in un anno già molto complicato, ridurre i giorni a disposizione delle squadre per organizzare le trasferte è un ostacolo in più che si somma a protocolli ancora rigorosi.

Tutta 'colpa' di Picerno - Bitonto: in prima grado la combine è costata la retrocessione in D alle due squadre, ma, come puntualizza, in una nota, la Lega Pro, "nei prossimi giorni saranno fissati i termini per l’appello. Di conseguenza è doveroso, per rispetto alle decisioni della giustizia sportiva, posticipare lo svolgimento del sorteggio dei calendari del campionato 2020-2021 previsto per il giorno 10 settembre". A quando? Ancora non si sa.

In casa grigia, intanto, si attende il ritorno di Raffaele Celia: prestito ancora per un anno dal Sassuolo, l'Alessandria ha battuto la concorrenza di Bari e Venezia.