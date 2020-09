Jazzal: da ottobre la nuova edizione

ALESSANDRIA – Seppur in forma ridotta Jazzal 2020 si farà. Nel mese di ottobre saranno recuperati i due appuntamenti che sono saltati a marzo per la chiusura imposta dalle norme anticovid, con gli stessi artisti e quasi con gli stessi progetti musicali. Il numero di spettatori sarà dimezzato ad un massimo di 45 presenze ma i concerti saranno trasmessi in diretta streaming, raggiungendo così un pubblico potenzialmente molto più vasto.

I concerti si svolgeranno sempre al teatro Parvum di via Mazzini 85, questo il calendario degli appuntamenti:

venerdì 2 ottobre - ore 21

Luigi Bonafede Poker Quartet

Alfonso Domenici - sax tenore e soprano

Luigi Bonafede - piano, composizione

Isabella Rizzo - contrabbasso

Alex Cristilli - batteria

Venerdì 16 ottobre - ore 21

in collaborazione con Piemonte dal Vivo e nell’ambito del Torino Jazz Festival Piemonte

Just Friends Quartet

Giampaolo Casati - tromba

Emanuele Sartoris - pianoforte

Dino Cerruti - contrabbasso

Leonardo Saracino – batteria

Ingresso unico 10 euro

Vista l’esiguità dei posti disponibili è vivamente consigliata la prenotazione alla mail alessandriajazzclub@libero.it.

Jazzal 2020 si svolge grazie al sostegno della Fondazione Social, della Fondazione Crt, della Fondazione CR Alessandria e rientra nell'ambito del festival diffuso Piemonte Jazz Festival e del Festival Identità e territorio.