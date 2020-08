L'Alessandria Rugby piace anche allo 'zio'

ALESSANDRIA - "L'idea di rivedere l'Alessandria Rugby in campo mi piace molto". C'è anche la benedizione dello 'zio', Ezio Zucconi, colonna e memoria della palla ovale alessandrina, per la prima squadra che ha iniziato gli allenamenti al Dlf.

Una nuova vita per la società, "abbiamo numeri in continua crescita per il settore giovanile, troppo importante dare ai nostri ragazzi un traguardo e una ambizione. Speriamo di poterli avere presto sugli spalti - sottolinea il presidente, Eugenio Baroni - anche perché alcuni giocatori sono anche allenatori delle Under. Seguendo, e tifando, la prima squadra, si cresce nella nostra grande famiglia".

Per il mese di settembre tre allenamenti alla settimana, "un sacrificio, ma serve per trovare la condizione dopo tanti mesi senza giocare. Aspettiamo anche il nuovo protocollo, per disputare le partite. Siamo orgogliosi della scelta fatta da giocatori cresciuti da noi, che hanno deciso di ripartire dalla C, nonostante richieste di A e B: questo è un bel messaggio per tutti".