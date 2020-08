“Il tuo sogno continua”: online il bando che supporta economicamente gli studenti in difficoltà

UNIVERSITA' - L'associazione dei laureati dell’Università del Piemonte Orientale Upo Alumni ha ideato e promosso, a partire dallo scorso mese di maggio, la campagna solidale di raccolta fondi “Il tuo sogno continua” rivolta a supportare le studentesse e gli studenti Upo in difficoltà con il pagamento delle tasse universitarie. Le donazioni hanno superato quota 115.000 euro e i fondi possono ora essere distribuiti a coloro i quali ne hanno più bisogno; Upo Alumni, inoltre, comunica che sarà ancora possibile contribuire alla raccolta anche nelle prossime settimane utilizzando l’Iban dedicato IT79V0503410100000000041328.

Sul sito di Upo Alumni (upoalumni.uniupo.it) è stato pubblicato il bando relativo alle borse di studio destinate a tutti gli iscritti ai corsi di laurea triennale, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale i cui contesti familiari hanno subìto una significativa diminuzione del reddito a causa dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia.

La campagna di Upo Alumni a sostegno degli studenti del Piemonte Orientale, cominciata con la generosa donazione di 60.000 euro da parte dell’avvocato vercellese Carlo Olmo, è stata concepita nel pieno dell’emergenza in risposta ai segnali allarmanti che prefiguravano un potenziale significativo incremento dell’abbandono degli studi nelle Università di tutta Italia. Le domande per richiedere contributi, di importo compreso tra 500 e 1500 euro, possono essere scaricate sul sito dell’associazione (upoalumni.uniupo.it) e devono essere presentate entro le ore 12 del 20 settembre 2020. Un’apposita commissione valuterà le richieste e pubblicherà l'elenco dei vincitori delle borse entro 30 giorni dalla scadenza del bando.

La Presidente di Upo Alumni, Francesca Boccafoschi, si dice «pienamente soddisfatta per il buon esito del progetto "Il Tuo sogno continua". Nonostante il poco tempo a disposizione abbiamo avuto una grande dimostrazione di solidarietà in particolar modo dai privati desiderosi di sostenere gli studenti UPO nel loro percorso formativo. Un ringraziamento particolare va inoltre all'Università del Piemonte Orientale e agli Uffici Amministrativi che hanno offerto il loro prezioso supporto nella gestione del bando. Upo Alumni, inoltre, intende mantenere aperto anche in futuro il progetto "Il tuo sogno continua" con altre iniziative a sostegno degli studenti Upo".

«Grazie a questa campagna solidale molti studenti potranno avere un supporto concreto e rapido per proseguire senza dannosi rallentamenti la propria esperienza accademica - commenta soddisfatto il rettore Gian Carlo Avanzi - Oltre a garantire il diritto allo studio delle ragazze e dei ragazzi iscritti all’Upo, questa campagna dimostra che l’Università è percepita come un attore importante del tessuto sociale di questo territorio e che la creazione di persone preparate e competenti è un obiettivo primario per lo sviluppo del Piemonte orientale e del Paese intero».