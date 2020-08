Restauro dell'arco di piazza Matteotti: gazebo per la raccolta firme

ALESSANDRIA - Per il restauro dell'arco trionfale di via Dante – piazza Matteotti, sabato 29 agosto dalle 9 sarà allestito il gazebo di Italia Nostra per raccogliere le adesioni dei cittadini.

L'arco di trionfo in piazza Matteotti (ex piazza Genova) è un raro esempio settecentesco. Fu eretto nel 1768 su progetto dell’architetto Giuseppe Caselli a ricordo della visita, avvenuta tre anni prima, del Re di Sardegna Vittorio Amedeo III e della sua consorte Maria Antonia Ferdinanda di Borbone.

L’arco, ora, non presenta un aspetto curato, la copertura è mancante in alcune parti e i segni del tempo appaiono evidenti. Nella parte alta dell’arco, al centro della struttura, sono poste due lapidi. Una recante una epigrafe in latino: “SPATIVM IN POMERIOAMENISSVM AMBVLATIONI PVBLICECONSTITVTVM ET AT BVRMIDAM PATEFIERI CAEPTVM AN MDCCLV CUM ALEXANDRIAE HVMANISSME DIVERSARENTUR VICTORIVS” (tale scritta appare in parte danneggiata dagli agenti atmosferici); l’altra, ben visibile da via Dante, riproduce il simbolo della città (uno scudo crociato sorretto da due grifoni, recante il motto della città) e ricorda la data del restauro del 1968.