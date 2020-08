Memorial Zucconi, i motori accendono la solidarietà

BASSIGNANA - Ha un motto, Andrea Zucconi."Se perdi la speranza, fallisce la missione". Lui la speranza non l'ha mai persa ed non ha dubbi, "il 5 e 6 settembre la nostra missione riuscirà". Sono i giorni del 2° Memorial Cristian Zucconi, omaggio al figlio che, come lui, amava i motori, grandi protagonisti di un weekend di solidarietà.

Ci saranno auto da rally, da ammirare e da provare, ci saranno vetture da drift e altre da proto, con alcuni campioni e la possibilità disalire sopra e vivere questa emozione. Ci saranno modelli da competizione e super car. Anche un simulatore con una scocca da Formula 1.

E, ancora, giochi e animazione per i più piccoli, truck food, gadget, lotteria, fra i premi anche stampe e libri di Mauro Forghieri. Tutto con una finalità benefica: il ricavato sarà per le scuole del paese e la casa di riposo.