Le offerte di lavoro del Centro per l'Impiego

ALESSANDRIA - Il Centro per l’Impiego è operativo in modalità remota su tutti i servizi (alla persona e alle imprese). Per informazioni: info.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it, tel. 0131 037970.

La Regione Piemonte, in collaborazione con Agenzia Piemonte Lavoro, intende sostenere il comparto agricolo piemontese con un'iniziativa speciale, offrendo un servizio qualificato di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, attraverso i propri Centri per l'Impiego e il portale web di matching on line www.iolavoro.org/agricoltura. Verranno sia supportate le aziende nella ricerca di candidati disponibili a svolgere attività stagionali urgenti, sia le persone interessate a lavorare nel settore agricolo. Per informazioni consultare www.agenziapiemontelavoro.it o www.iolavoro.org/agricoltura.

Offerte private

Azienda privata ricerca autisti con patente CE / CQC / Carta tachigrafica

Mansioni: La risorsa svolgerà la mansione di autista con patente CE /CQC/Carta tachigrafica. Requisiti: la candidatura ideale ha dimestichezza nell’utilizzo di smartphone, pc, tablet, diploma di scuola superiore. Esperienza indispensabile. Richiesta cura, pulizia e manutenzione dell'automezzo assegnato.Sede di lavoro: Genova con brevi trasferte su territorio nazionale compreso il basso Piemonte. Tipologia di inserimento: tempo indeterminato full-time con periodo di prova. Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail personale@lormalogistic.com.

Azienda privata ricerca tirocinante per agenzia di formazione professionale

Mansioni: la risorsa si occuperà in affiancamento della progettazione di percorsi formativi su bandi di finanziamento, gestione percorsi formativi, stage e rapporti con le aziende, orientamento al lavoro, docenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, gestione fondi interprofessionali. Requisiti: si richiede predisposizione al lavoro di squadra, problem solving, dinamicità e spirito di iniziativa. È gradita la conoscenza della normativa regionale in materia di accreditamento, formazione professionale, orientamento e in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Buone competenze informatiche (pacchetto Office), patente B. Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: tirocinio finalizzato all'inserimento con contratto di apprendistato. Modalità di candidatura: i/le candidati/e interessati/e e in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail direzione@sistemaedileal.it.

Azienda privata ricerca docente scuola d'infanzia

Mansioni: si ricerca docente scuola di infanzia per attività e programmazione didattica, gestione educativa gruppo classe. Requisiti: Diploma Magistrale (se conseguito prima del 2001), in seguito si valuta solo Laurea in Scienze della Formazione primaria. Esperienza minima triennale, capacità di gestire dinamiche di gruppo bambini, conoscenza intermedia lingua inglese, patente b ed auto per raggiungere il luogo di lavoro. Sede di lavoro: Vignale Monferrato. Tipologia di inserimento: incarico annuale dal 7/9/2020, 25 h settimanali. Modalità di candidatura: gli utenti interessati all'offerta dovranno mandare il proprio curriculum vitae con foto alla mail candidature.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it, indicando codice offerta n° 16068.

Azienda privata ricerca autista patente C

Mansioni: si ricerca autista con patente C per trasporto merci tra Piemonte e Lombardia oltre a mansioni di facchinaggio e spostamento merci tra magazzini. Requisiti: patenti specifiche indicate, capacità di condurre mezzi per gestione magazzino. Disponibilità a brevi trasferte di 1 giorno o 2 a settimana. Sede di lavoro: Alessandria e possibili brevi spostamenti in Lombardia. Tipologia di inserimento: tempo determinato/indeterminato e pieno. Modalità di candidatura: gli utenti interessati all'offerta dovranno mandare il proprio curriculum vitae con foto alla mail candidature.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it, indicando codice offerta 16030.

Azienda privata ricerca 5 autisti addetti/e alla movimentazione terre da scavo e materiale vario

Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di addetto/a alla movimentazione terre da scavo e materiale vario. Requisiti: la candidatura ideale è in possesso di patenti b,c,d, di attestati di formazione ai sensi art. 37 e 73 D.LGS 81/08, CQC e scheda tachigrafica. Richiesta consolidata esperienza pregressa(almeno quinquennale ) in cantieri di grandi opere . Il candidato non deve soffrire di allergie alle polveri, di patologie di tipo muscolo scheletriche. Sede di lavoro: cantiere terzo valico lotto Pozzolo – Tortona Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full time della durata di 6 mesi prorogabile. Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail: reclutamenti@agenziapiemontelavoro.it.

Azienda privata ricerca responsabile punto vendita di panineria

Mansioni: La risorsa svolgerà la mansione di addetto/a preparazione panini, caffetteria ed in futuro la mansione di responsabile punto vendita di panineria. Requisiti: la candidatura ideale ha consolidata esperienza nel settore della ristorazione, una buona predisposizione al contatto con il pubblico, conoscenza di base informatica e della lingua Inglese ed è in possesso del diploma di scuola superiore, di patente b automunito. Esperienza indispensabile. Sede di lavoro: Alessandria ed eventuali trasferte saltuarie a Torino e Biella per possibile formazione. Tipologia di inserimento: inizialmente tempo determinato full-time della durata di tre mesi. Previsti turni su sei giorni lavorativi. Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail candidature.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it inserendo nell'oggetto il codice dell'offerta n° 15305.