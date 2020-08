Grigi, oggi secondo tampone

ALESSANDRIA - Oggi secondo giro di tamponi per giocatori e staff dell'Alessandria. Il primo è stato negativo per tutti, se l'esito sarà confermato, da domani potranno iniziare, al centro sportivo Michelin, le sedute di allenamento in gruppo.

Ieri primo giorno di 'lavoro' anche per Matteo Pisseri (nelle foto dell'Alessandria Calcio): il portiere ha svolto un carico mirato ed esercizi tecnici con il preparatore Andrea Servili. Per tutti i compagni, invece, soprattutto attività aerobica.

Per il ds Fabio Artico giornate intense di mercato: c'è l'accelerazione per Umberto Eusepi, ma ci sono anche un paio di trattative in dirittura d'arrivo anche per la difesa.