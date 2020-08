Tragedia sul lavoro: muore travolto da un tronco

ALESSANDRIA - Infortunio mortale questa mattina, giovedì, ad Alessandria, in viale Milite Ignoto 26. Un uomo ha perso la vita mentre stava lavorando alla rimozione di tronchi nei pressi della sede dell'Arfea. Non sono ancora note le generalità della vittima così come è ancora da chiarire la dinamica dei fatti. Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale.