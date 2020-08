Campo scuola, atleti al raduno

ALESSANDRIA - Il calendario dell'atletica non conosce pauese. E il campo scuola di Alessandria è uno degli impianti più 'frequentati' e scelti della Federazione per gare e raduni.

Oggi giornata di lavoro per il settore prove multiple e per i salti, con gli allenatori delle società e i responsabili che seguono le singole specialità. Presente lo staff dell'Atletica Alessandria, padrona di casa, con alcuni portacolori in pista, e il tecnico provinciale Roberto Meda. In tutto una trentina di elementi, impegnati a migliorare le singole prestazioni.

Già la prossima settimana sono programmate alcune competizioni, anche per la marcia.