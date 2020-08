Castellazzo anno 39. Con la voglia di stupire

CASTELLAZZO - "Siamo in 26. Basta questo per rispondere a chi pensava che, dopo le partenze, non saremmo riusciti ad allestire la squadra. Invece, per il 39° anno, il Castellazzo c'è ed è pronto a ripartire". Cosimo Curino, il presidente, è in mezzo al campo, circondato dalla squadra e dallo staff. Molte novità, a partire dalla guida tecnica, Fabio Nobili. "Ci siamo cercati per molte stagioni - insiste Curino - adesso ci siamo trovati".

Nobili ha un gruppo giovane con cui lavorare, "come piace a me", ammette. A salutare la squadra, al primo allenamento, alcuni tifosi, anche giovanissimi, i dirigenti, i collaboratori: tutta la famiglia biancoverde. E mercoledì arriverà anche il sindaco Ferraris.

Media di età abbassata, con alcuni veterani: Fassina è una delle novità (classe 91), "anche se sembra un ragazzino", Riccardo Molina è il gradito ritorno dell'ultima ora, dopo un anno (allenerà anche il gruppo dei 2007). Lui è un '81, proprio come il Castellazzo: stessa età e un legame fortissimo.