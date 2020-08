Domani il via. Crisanto firma, per Eusepi un triennale?

ALESSANDRIA - Poche ore al via della nuova stagione, con un gruppo destinato a crescere e cambiare. Oggi al raduno alla Michelin, per i tamponi, gli esami e, da mercoledì, l'inizio degli allenamenti individuali si ritroveranno in 12, con l'aggiunta di quattro Berretti aggregati (Podda, Poppa, Suppa e Vitale), ma già nelle prossime ore il numero è destinato a crescere, almeno con l'inserimento di Lorenzo Crisanto, il portiere classe '98, scuola Juve, con cui l'accordo è raggiunto anche per la prossima stagione e la firma è imminente.

A oggi i convocati sicuri sono i difensori Cosenza, Prestia e Macchioni (quest'ultimo, 2002, con addestramento tecnico e, quindi, è ammesso oltre i 22 previsti per le rose della serie C); i centrocampisti Casarini, Castellano, Chiarello, Di Quinzio, gazzi, Gerace, M'Hamsi e Suljic e l'attaccante Arrighini.

Mercato sulla fascia

Ma ci sono movimenti in entrata. Interessa il centrocampista Federico Angiulli, 28 anni, proprietà Catania, nell'ultima stagione alla Sambenedettese, con cui ha giocato tutte le gare, a eccezione di una, segnando una rete, utilizzato come regista nel 4-3-3, che ha in carriera tre stagioni in B, Avellino, Pisa e Ternana. Il giocatore ha provato a svincolarsi dal club siciliano, ma senza trovare l'accordo con la Samb ed è rientrato a Catania, dove è considerato in uscita. E' un giocatore duttile, che due stagioni fa, proprio con gli etnei, è stato schierato anche come esterno sinistro. Quindi sulla fascia che è stata di Raffaele Celia, che è tornato al Sassuolo per fine prestito ed è nel mirino del Bari.

Eusepi, ore decisive

Sono ore di incontri decisivi, almeno così spera l'Alessandria, per Umberto Eusepi. L'agente del giocatore ha un confronto con il Pisa, che sta rallentando la trattativa. Non perché vuole trattenere il giocatore, ma perché evidentemente prova a limare le cifre per liberarlo. Il club grigio ha pronto per l'attaccante una proposta biennale e, anche, una ipotesi di triennale.