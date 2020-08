Cantieri di Lavoro Over58: l’incontro con i candidati selezionati

ALESSANDRIA – Avviati i progetti relativi ai Cantieri di Lavoro Over58 del Comune, si è tenuto un incontro in Sala Giunta del Palazzo Comunale. Insieme ai cantieristi, erano presenti il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, gli assessori Mattia Roggero (Politiche del Lavoro e allo Sviluppo Economico), Piervittorio Ciccaglioni (Politiche Sociali), Giovanni Barosini (Verde Pubblico) e il Segretario Generale del Comune Francesca Ganci.

I cantieri sono realizzati con il sostegno della Regione Piemonte; il Comune si è candidato per l’attivazione di queste opportunità lavorative presentando una domanda di ammissione al finanziamento che, una volta accolta, ha consentito la attivazione delle procedure.

Le attività dei cantieri di lavoro avranno durata di 12 mesi e coinvolgono nove cantieristi selezionati per quest’anno.

Il primo progetto in cui sono impiegati i lavoratori è I depositi librari della Biblioteca Civica Francesca Calvo. Interventi di conservazione preventiva e prevede l’inserimento di 3 cantieristi per 25 ore settimanali per 260 giorni lavorativi .

Il secondo progetto, Mi curo di te: in simbiosi con l’ambiente, prevede l’inserimento di 6 cantieristi per 25 ore settimanali per 260 giorni lavorativi al Giardino Botanico Comunale Dina Bellotti.