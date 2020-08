Denunciato parcheggiatore abusivo in piazzale Berlinguer

ALESSANDRIA - Nella mattinata di ieri, venerdì 7 agosto, il personale della Squadra Volanti della Questura di Alessandria, nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, ha denunciato un cittadino senegalese di trentun anni, in quanto trovato intento a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo all’interno di questa Piazzale Berlinguer.

Il soggetto è risultato essere gravato anche da un provvedimento di foglio di via obbligatorio dal Comune di Alessandria emesso dal Questore di Alessandria, e pertanto è stato accompagnato presso gli uffici della Questura per essere deferito all’Autorità Giudiziaria per la violazione di predetto provvedimento.

Al soggetto è stato, altresì sequestrato il denaro provento dell’attività illecita di parcheggiatore abusivo.