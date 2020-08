Parcheggio gratuito in piazza Garibaldi nei sabati di agosto

ALESSANDRIA - Amag Mobilità e il Comune hanno formalizzato un accordo in base al quale per tutti i sabati del mese di agosto la sosta in piazza Garibaldi, a partire dalle 15, sarà gratuita.

La proposta, lanciata dal consigliare comunale, Maurizio Sciaudone, è stata accolta positivamente dall’Amministrazione Comunale che tramite del vicesindaco e assessore alla Viabilità Davide Buzzi Langhi, ha preso contatto con l’azienda

“L’attenzione alla comunità cittadina si esprime non solo attraverso grandi azioni, ma anche mediante piccoli gesti che tuttavia hanno un impatto sulla comunità – ha dichiarato il vicesindaco -. Questo intervento si inserisce proprio in questa ottica e auspichiamo che sia un utile elemento di valorizzazione della nostra Città, oltre che un utile incentivo al commercio nel centro storico in questi sabati estivi per tutti quanti rimarranno in città o coglieranno l’occasione per venire a farci visita”.