Via Cavour bloccata per soccorso

ALESSANDRIA - Pochi minuti fa, via Cavour, nel tratto fra corso Cento Cannoni e corso Borsalino è stato bloccato da mezzi di soccorso intervenuti per prestare cure a una signora, nata nel 1931, residente in una palazzina.

La donna si è sentita male. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e un'ambulanza del 118. Uno spiegamento di mezzi che ha bloccato la strada: le auto provenienti da via Mondovì sono state costrette alla retromarcia fino in piazza Garibaldi.

Per fortuna, la donna (dopo difficoltà ad aprire la porta di casa) è stata soccorsa. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Il traffico è ripreso a scorrere regolarmente nel giro di qualche minuto.