Auto ribaltata in corso Borsalino

ALESSANDRIA - AGGIORNAMENTO ORE 11.20 - Incidente, alle 10.30 di stamani, ad Alessandria, in corso Borsalino, all'incrocio con via Cavour, all'altezza del semaforo. Una Panda si è ribaltata in mezzo alla carreggiata, in direzione stazione ferroviaria. La donna che era alla guida, rimasta ferita, è stata portata in ospedale per accertamento. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.

Secondo quando raccontato, la Panda si sarebbe capottata dopo avere urtato un'altra vettura, che ha rallentato in prossimità del semaforo. Sul posto sono intervenuti Polizia stradale, Vigili del fuoco e un'ambulanza di Castellazzo Soccorso.

Traffico rallentato, bloccato il tratto fra l'Esselunga e via Cavour.

--------

