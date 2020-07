Rave Party, identificate 95 persone

ISOLA SANT'ANTONIO - Rave party in provincia. A partire dalla notte di ieri 26 luglio, in località Corea di Isola Sant’Antonio, in un’area aperta, distante dal centro abitato e non recintata, confinante tra la provincia di Alessandria e quella di Pavia, circa 500 giovani hanno dato vita a un Rave Party.

La mattina del 26, in zona fluviale di Morano sul Po, già oggetto di Rave Party negli anni scorsi e monitorata costantemente dal Gruppo di Lavoro appositamente predisposto come da CPOSP in Prefettura, era stata segnalata la rottura del lucchetto che impediva l'accesso all’area, prontamente sostituito.

La località Corea, mai in precedenza utilizzata né segnalata come possibile teatro di un Rave, veniva tempestivamente circoscritta da Polizia e Carabinieri, con la collaborazione dei guardiaparco locali. Sono stati subito attivati i servizi di monitoraggio e controllo degli avventori che hanno portato all’identificazione di 95 persone, di cui una cinquantina con precedenti specifici ed al controllo di 50 veicoli.

Questo, unitamente all’attività di mediazione del funzionario dirigente del servizio, Roberto Cuccu, come da direttive a suo tempo emanate dal capo della Polizia, consentiva di evitare che il Rave Party, come da intenzioni degli organizzatori proseguisse tutta la domenica e fino alla mattinata odierna (lunedì).

La manifestazione è stata interrotta domenica. Nei confronti dei partecipanti si procederà alla contestazione della sanzioni previste dall’attuale normativa anti Covid-19. Gli stessi verranno inoltre deferiti all’autorità giudiziaria per il reato di invasione di terreni ed edifici. Il questore della Provincia di Alessandria valuterà, inoltre, l’emissione nei loro confronti, della misura di prevenzione del Foglio di via obbligatorio.