Casale, controlli anti-covid: nessuna sanzione

CASALE MONFERRATO - Carabinieri della Compagnia impegnati la scorsa note in controlli a piedi in centro, a Casale. Si tratta di verifiche anti-covid in esercizi pubblici, per verificare che non si attuassero assembramenti. Le rilevazioni dei militari, in campo sedici unità, non hanno portato ad alcuna sanzione.

Nella notte, verso le 2 sono stati effettuati anche controlli al Codice della strada. In questo caso le cose sono andate diversamente: tre automobilisti sono stati sanzionati per tasso alcolemico superiore a un grammo per litro nel sangue. Ad un casalese è stata ritirata la patente, con relativa confisca del veicolo.