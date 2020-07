L'arrivo in aula Antonella Patrucco, moglie di Giovanni Vincenti

E' iniziato in perfetto orario il processo davanti al Gup che dovrà giudicare i coniugi Vincenti su parte dei reati loro contestati dalla Procura dopo la tragedia di Quargnento. Giovanni Vincenti e la moglie Antonella Patrucco stanno affrontando in queste ore il rito abbreviato davanti al gup Paolo Bargero per i reati di esplosione dolosa di abitazione, lesioni aggravate, truffa all'assicurazione e calunnia al vicino di casa. L’11 settembre, invece, inizierà il processo davanti alla Corte d’Assise per omicidio volontario plurimo.