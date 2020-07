17 tonnellate di rifiuti nei container per l'Africa

ALESSANDRIA - I Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Alessandria hanno effettuato un'ispezione a container in partenza per l'Africa. Il controllo, eseguito in collaborazione con personale dell’Agenzia delle Dogane, è consistito nell’apertura coattiva di contenitori che dalla documentazione esibita avrebbero dovuto contenere masserizie e materiali vari in buono stato, destinati a varie località africane.

Quella che si è mostrata agli occhi degli investigatori è invece una situazione di tutt’altro genere: parti meccaniche fuori uso contaminate da oli lubrificanti e grassi, batterie esauste ed un elevato numero di pneumatici fuori uso, in totale 17 tonnellate di rifiuti che sarebbero stati illecitamente smaltiti tramite la spedizione.

I rifiuti sono stati posti in sequestro ed i due titolari delle dichiarazioni doganali dovranno pertanto rispondere all’Autorità Giudiziaria di Alessandria dei reati di spedizione transfrontaliera illecita e falso ideologico.