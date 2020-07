Alessandria: arrestato 26enne per furto con "abbraccio"

ALESSANDRIA - Nei giorni scorsi il personale della Sezione Volanti della Questura di Alessandria ha arrestato un cittadino di nazionalità marocchina, resosi autore del reato di un furto perpetrato con la cosiddetta “tecnica dell’abbraccio”.

Negli ultimi tempi si erano registrate alcune segnalazioni da parte di cittadini, per lo più anziani, che lamentavano essere rimasti vittima di furto o tentato furto eseguito proprio con questa tecnica: si fermano per strada le potenziali vittime utilizzando una scusa qualsiasi, come ad esempio chiedere loro un’informazione e poi, in segno di ringraziamento, le si abbraccia e contestualmente si sottraggono loro con destrezza orologi, gioielli, collane o quant’altro.

La scorsa notte, gli operatori delle Volanti sono intervenuti a seguito di segnalazione da parte di un cittadino che riferiva aver riconosciuto colui il quale, qualche tempo prima, gli aveva sottratto la sua collanina d’oro utilizzando la “tecnica dell’abbraccio”.

Giunti sul posto, immediatamente gli Agenti hanno identificato del presunto ladro, Issame Hamzawi, cittadino marocchino classe 1994, accompagnato presso gli uffici della Questura per successivi accertamenti ed espletamento delle formalità di rito.

Successivamente ad accurata attività d’indagine l'uomo è stato deferito in stato di libertà per il reato di furto.

Infine, il Signor Questore della Provincia di Alessandria ha incaricato il Dirigente la Divisione Anticrimine della Questura di valutare l’emissione delle opportune misure di prevenzione.