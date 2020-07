"Sarà una maglia speciale". Con il marchio Adidas

ALESSANDRIA - "La nuova maglia sarà molto bella, davvero speciale. Sarà una sorpresa". Luca Di Masi non si sbilancia, ma il primo colpo della nuova stagione, quella che il presidente vuole vincere, sarà lo sponsor tecnico.

L'accordo triennale con Erreà è concluso, ci sarà un nuovo sponsor tecnico. Che sarà Adidas: in serie A veste la Juventus (fino al 2027), in B il Pisa (fino al 2021) e la Virtus Entella (2020), con i Grigi sarà il primo impegno con un club di C e la scelta dei Grigi va a rafforzare anche le parole del presidente.

Anche nelle settimane di lockdown la proprietà e la dirigenza alessandrina non si sono mai fermate e hanno molto lavorato per un accordo con i vertici di Adidas Italia, che ha la sua sede a Monza. L'intesa sarà per più stagioni.